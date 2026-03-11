Disarmo e solidarietà internazionale: domani iniziativa a Napoli Un incontro pubblico dedicato alla solidarietà con il popolo cubano

Nell’ambito di un ciclo di oltre trenta iniziative promosse in diverse città italiane sui temi del disarmo e della pace, l’associazione nazionale Disarma organizza a Napoli un incontro pubblico dedicato alla solidarietà con il popolo cubano.



L’iniziativa intende richiamare l’attenzione sulle crescenti tensioni internazionali e sulle dinamiche di conflitto che caratterizzano l’attuale scenario globale, definito da più osservatori come una guerra “mondiale a pezzi”.

In questo contesto, l’associazione segnala la situazione di isolamento politico ed economico che colpisce Cuba e promuove una mobilitazione di sostegno alla popolazione dell’isola.



L'appuntamento è in programma domani giovedì 13 marzo alle 16.30 presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli.

All’incontro parteciperanno intellettuali ed esponenti del mondo della cultura.



Tra gli interventi previsti figurano quello del coordinatore nazionale di Disarma, Claudio Grassi, e dell’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris.



L’iniziativa si inserisce nel calendario nazionale di attività promosso dall’associazione con l’obiettivo di favorire il confronto pubblico sui temi del disarmo, della pace e della cooperazione internazionale.