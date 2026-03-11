Quindicenne accoltellato dopo tentativo di rapina Soccorso dai passanti: non è grave

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato alla coscia in Corso Garibaldi al termine di un tentativo di rapina.

Tutto è accaduto tra la folla che ogni giorno percorre una delle arterie più trafficate della città. Secondo quanto ricostruito finora, il giovanissimo è stato avvicinato da uno o più aggressori con l'intento di sottrargli gli effetti personali. Alla resistenza opposta dal quindicenne, la situazione è precipitata: è spuntato un coltello e un fendente ha raggiunto il ragazzo alla gamba. Subito dopo il colpo, i malviventi sono riusciti a dileguarsi rapidamente, scomparendo tra i passanti e facendo perdere le proprie tracce.

I primi soccorsi sono arrivati proprio dalle persone presenti in strada, che hanno lanciato l'allarme permettendo l'arrivo immediato di un'ambulanza del 118. Il minore è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Vecchio Pellegrini. Dopo le prime cure dei medici, le sue condizioni fortunatamente non sono risultate gravi, anche se il giovane resta attualmente sotto osservazione per monitorare la ferita.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenute le forze dell’ordine per avviare le indagini. Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza sparse lungo il corso, nel tentativo di ricostruire l'esatta dinamica e identificare i responsabili.