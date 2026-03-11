Sannazaro, Manfredi: "Molto soddisfatto per intesa raggiunta" Il sindaco: "Avevamo promesso tempi brevi"

“Sono molto soddisfatto dell’intesa raggiunta sul futuro del teatro Sannazaro”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commenta l’esito dell’incontro che si è svolto in Prefettura con il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, dedicato al destino dello storico teatro cittadino.

Il primo cittadino sottolinea come le istituzioni abbiano mantenuto l’impegno assunto subito dopo l’incendio che ha devastato il Teatro Sannazaro, assicurando un intervento rapido per salvaguardarne l’attività. “Avevamo promesso alla famiglia Sansone che le istituzioni avrebbero lavorato in tempi brevi per garantire un sostegno pubblico al fine di poter riprendere le attività prima possibile e per poi ricostruire il Sannazaro”, afferma Manfredi.

Per il sindaco, l’intesa rappresenta un passo importante nella direzione della rinascita del teatro. “Questo passo in avanti conferma la piena collaborazione istituzionale per preservare un bene culturale fondamentale per Napoli e per tutta l’Italia”, conclude.