Vomero, via Luca Giordano: il giallo della panchina scomparsa Capodanno: "Una sparizione sospetta visto che altre in zona sono state da tempo sostituite"

Negli ultimi tempi gli abitanti del Vomero sono alle prese con un vero e proprio mistero, un giallo che riguarda il già precario arredo urbano del popoloso quartiere collinare.

In particolare al centro dell'attenzione sono finite le panchine installate lungo le strade e nelle piazze, segnatamente, nelle aree pedonali delle due arterie più note e frequentate: via Scarlatti e via Luca Giordano.

"La cronologia degli eventi è quasi sempre la stessa - puntualizza Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che da tempo segue e segnala questo stato di cose, senza che però si arrivi a chiarire il mistero -. Prima la panchina viene "azzoppata" o si ritrova con i sostegni metallici o le assi dello schienale e della seduta in legno rotti o eliminati. Successivamente avviene il transennamento provvisorio e infine la panchina viene rimossa, senza che poi venga sempre sostituita.

L'ultima panchina sparita, della lunga serie, si trovava nell'area pedonale di via Luca Giordano, nei pressi dell'incrocio con via Solimena, dinanzi alla facciata del villino Casciaro.

Un panchina che, in precedenza, era stata segnalata in quanto presentava una lesione nella struttura in ferro tra un piede e lo schienale ma che poi nei giorni successivi scomparve, benché le sue tracce siano ancora oggi ben visibili sulla pavimentazione.

A cosa sono dovuti tutti questi episodi di danneggiamento, che riguardano le panchine del Vomero – domanda Capodanno -? A chi possono dare fastidio? Come si spiega che poi, una volta che sono scomparse, le panchine in questione non sempre vengano subito ripristinate? Chi decide quali panchine vanno ripristinate e quali no e in base a quali criteri? Perché la panchina scomparsa in via Luca Giordano, nonostante il passare dei mesi, non è stata ancora sostituita? A che punto sono le indagini, avvalendosi anche delle telecamere per la videosorveglianza, per fare piena luce su quanto sta accadendo all'arredo urbano del Vomero?

Domande - aggiunge Capodanno - che, nell'occasione, riformuliamo, e che attendono risposte, che però fino a oggi non sono ancora arrivate e che ci si augura che non vengano ulteriormente differite, promuovendo tutte le opportune e necessarie azioni, anche da parte della magistratura, tese a fare piena luce sul giallo delle panchine rotte o scomparse al Vomero.

Con l'occasione – conclude Capodanno -, viene altresì reiterato l'invito agli uffici competenti del Comune di Napoli che fanno capo all'assessore alle strade e all'arredo urbano, Cosenza, affinché vengano ripristinate tutte le panchine scomparse, a partire proprio da quella segnalata, e sostituite quelle non più utilizzabili in quanto danneggiate o vetuste, aggiungendone ancora altre, pure in risposta alla forte domanda, aumentata con l'arrivo delle belle giornate, che si registra nel quartiere collinare di tale tipologia di arredo urbano, segnatamente nei tratti pedonali di via Scarlatti e di via Luca Giordano".