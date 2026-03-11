Controlli della polizia a Giugliano in Campania: violazioni al codice stradale Controlli e sequestro amministrativo

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Giugliano in Campania.

I poliziotti del commissariato di Giugliano-Villaricca, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 160 persone, di cui 27 con precedenti, controllato 82 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestato 3 violazioni del codice della strada per guida con patente scaduta, mancata copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione.

Inoltre, gli agenti hanno proceduto al ritiro di una patente di guida e denunciato una persona per guida senza patente poiché reiterata nel biennio.