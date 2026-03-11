McTominay c'è: torna col Lecce e valuta il rinnovo Lo scozzese al rientro, mentre agenti e società lavorano per il rinnovo

McTominay c'è. Dopo più di un mese dalla gara col Genoa, ultima che l'ha visto in campo con la maglia azzurra lo scozzese è tornato ad allenarsi in gruppo e ha messo nel mirino la gara di sabato contro il Lecce. Difficile ipotizzare che Scott, the scottish clain possa essere in campo fin dall'inizio sabato al Maradona, anche perché per un mese ha di fatto svolto lavoro differenziato per via dell'infiammazione al gluteo che ne ha condizionato l'impiego. Possibile però, come per Anguissa e De Bruyne contro il Torino, che a gara in corso possa trovare minutaggio. Non solo il campo, però, per il centrocampista scozzese, che in queste ore è anche coinvolto nella trattativa per il rinnovo.

L'uomo scudetto, arrivato a inizio 2024 dal Manchester United ha un ingaggio inferiore a quello di diversi compagni, e visto quanto dato in campo andrebbe dunque adeguato. Ma non è tanto il lato economico la leva da utilizzare con McTominay, ovviamente appetito da diversi club europei, quanto quella della competitività della squadra e della sua ambizione. La volontà dello scozzese tuttavia è quella di rimanere a Napoli, e non dovrebbero esserci grossi ostacoli per trovare un accordo.