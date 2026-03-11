Marano di Napoli, controlli interforze: identificate 318 persone Sequestrati 11 veicoli e contestate 47 violazioni del codice della strada

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli nel comune di Marano di Napoli, gli agenti della Polizia di Stato e nello specifico della Squadra Mobile, dei Commissariati Scampia e di Giugliano-Villaricca, i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione di personale della Polizia Metropolitana, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Marano di Napoli.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 318 persone, sequestrato 11 veicoli e contestato 47 violazioni del Codice della Strada

Ancora, gli operatori hanno sequestrato complessivamente 16 grammi circa di hashish, 5 grammi circa di cocaina e 11 kg circa di tabacchi lavorati esteri (TLE).