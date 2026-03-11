Funicolare Montesanto, chiusura anticipata: ultima corsa alle 19.10

Chiusura anticipata oggi per la Funicolare di Montesanto.
L’ANM, azienda del trasporto pubblico del Comune di Napoli, nel primo pomeriggio ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali che l’impianto interromperà il servizio di trasporto passeggeri prima del previsto orario di chiusura nella giornata di oggi, mercoledì 11 marzo 2026.
Nel dettaglio, l’azienda fa sapere che «per problemi tecnici, oggi la Funicolare di Montesanto effettuerà l’ultima corsa al pubblico alle ore 19.10».
La sospensione anticipata del servizio potrebbe causare disagi ai pendolari e agli utenti che utilizzano quotidianamente la linea funicolare per gli spostamenti tra il quartiere collinare del Vomero e, appunto, la zona di Montesanto.
Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause del problema tecnico né sui tempi di ripristino del servizio regolare