Ragazzini rapinati all'uscita del centro commerciale Banditi armati di coltello si sono fatti consegnare soldi e cellulari

Rapinati all'uscita del centro commerciale da due malviventi. Le vittime sono tre giovanissimi, tutti minorenni, che avevano trascorso la giornata al centro commerciale e stavano uscendo dall'area che ospita multisala e sala giochi e stavano per rientrare a casa, a piedi. Si sono avviati lungo la provinciale per ritornare in paese ma sono stati assaliti da alcuni delinquenti che, paventando il possesso di un coltello, li hanno minacciati di ferirli facendosi consegnare soldi e cellulari per poi fuggire e far perdere le proprie tracce. I ragazzini, impauriti, non hanno tentato di resistere alla rapina ma hanno assecondato le richieste dei malviventi consegnando loro quello che avevano addosso. Non è il primo dei raid che avviene nella zona di Afragola e Acerra, ed emerge un problema sicurezza nella zona. Con lo stesso stile i rapinatori, sempre in coppia o in gruppo, hanno già colpito diverse volte nella zona, mettendo nel mirino sempre chi difficilmente può reagire o difendersi dalla rapina: ragazzini, anziani o donne. Alcune settimane fa infatti a pochi chilometri di distanza nel mirino dei rapinatori sono finite le prostitute che operano in zona.