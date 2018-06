Operaio investe e uccide una pecora: finisce in ospedale Caivano. Incidente singolare per uomo che stava tornando a casa.

Un incidente piuttosto singolare: un operaio ha investito e ucciso una pecora sull'asse Pascarola, frazione di Caivano, comune dell'hinterland di Napoli. L'uomo – secondo una prima ricostruzione – stava andando a lavoro quando l'ovino è spuntato dalle campagne circostanti. La frenata brusca non è riuscita a evitare l'imptatto con la pecora, e ha causato un trauma al guidatore che è finito con la testa sul parabbrezza dell'auto. Trasportato in ospedale è stato medicato dagli specialisti che gli hanno applicato dei punti di sutura. Poi l'operaio è stato dimesso. Una sorte peggiore, come detto, è toccata invece alla pecora che è morta a causa del violento impatto.