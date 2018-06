Evaso trovato nella mensa dell'ospedale Napoli. Era "sparito" dallo scorso marzo. Dopo un permesso.

Aveva ottenuto un permesso, senza poi mai fare ritorno in carcere: “sparito” dallo scorso 3 marzo. I poliziotti lo hanno trovato in una mensa della parrocchia di di Santa Maria di Costantinopoli, in via Mariano Semmola a Napoli. Erano intervenuti in seguito a una segnalazione: «C'è una persona molesta, venite subito».

Alla vista degli agenti l'uomo, un 50enne, è fuggito. I poliziotti sono però riusciti a recuperare il suo cellulare, smarrito durante la fuga. Sono seguite altre indagini e alla fine l'indagato è stato trovato nei pressi dell'ospedale Cardarelli, dove si fermava spesso a mensa. Dormiva su giacigli di fortuna. Così è scattato l'arresto. L'uomo deve scontare una pena per maltrammenti in famiglia e violenza sessuale aggravata per aver commesso il fatto nei confronti di minorenni.