Spari dopo la lite nella disco: ucciso Di Fiore, aveva 28 anni All'alba spari e sangue

Spari all'alba dopo la lite in discoteca. Il bilancio è di un morto. E' successo lungo la discesa Coroglio, dove un 28enne di Scampia, Agostino Di Fiore, già noto alle forze dell’ordine è stato raggiunto, mentre era in auto, da colpi d’arma da fuoco. È deceduto pochi istanti dopo. Agostino Di Fiore era alla guida della sua auto, una 500 Sx, quando sarebbe stato affiancato da un mezzo sul quale viaggiavano i suoi killer

Di Fiore stava rientrando quando per cause e dinamica al vaglio degli inquirenti alle 5.30 è stato ucciso .Di Fiore aveva precedenti per riciclaggio e truffa. L'uomo, da quanto ricorstruito dai carabinieri, è stato ucciso dopo una lite in discoteca. Il 28enne di Scampia si trovava in uno dei locali della movida di Coroglio quando ha incrociato un gruppetto di persone con le quali ha avuto una discussione per futili motivi. Insomma, le classiche liti che degenerano senza soluzioni di sorta. Parole grosse e minacce. Poi il dramma.

È riesplosa la lite, all'esterno della discoteca: Di Fiore a quel punto, vistosi minacciato e sentendosi in pericolo, avrebbe tentato di investire con l'auto l'assalitore, che ha estratto una pistola esplodendo in aria tre colpi. A quel punto la vittima ha ritentato di investire l'uomo armato ma dopo una manovra azzardata è andato a sbattere contro un muro. A quel punto l'aggressore ha puntato la pistola verso di lui facendo fuoco altre tre volte. Ora i carabinieri sono sulle tracce dell'assassino.