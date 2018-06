Vuole attraversare sulle strisce e protesta: accoltellato Fermati tre giovanissimi

Poco dopo le 23:00, di ieri sera i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, transitando in via G. Ferraris angolo C.so A. Lucci, hanno notato un cittadino algerino che invocava aiuto.

Gli agenti hanno soccorso l’uomo di 53anni, accertando che lo stesso era stato accoltellato più volte all’addome da tre giovani. Raccolte le dettagliate descrizioni fornite dalla vittima e da alcuni testimoni circa gli aggressori e l’auto sulla quale viaggiavano, gli agenti hanno diramato note di ricerca di una autovettura Fiat Panda con la quale erano scappati in direzione di via nuova Marina.

L’autovettura dopo poco è stata intercettata dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in Via Reggia di Portici altezza Via Marina dei Gigli. Gli agenti hanno notato l’auto transitare ad alta velocità in direzione di Corso San Giovanni a Teduccio. L’autovettura aveva il vetro posteriore lato passeggero infranto ed evidentissime strisce di sangue sullo sportello posteriore. Immediatamente è scattato un inseguimento, durato poche decine di metri, durante il quale gli occupanti della vettura avrebbero tentato di disfarsi di un coltello prontamente recuperato, risultato essere del tipo a “farfalla”, con evidenti tracce di sangue. I tre giovani a bordo dell’autovettura sono stati arrestati per il reato di tentato omicidio aggravato in concorso.

I poliziotti hanno accertato che la vittima aveva avuto un diverbio innescato dai i tre giovani quando poco prima in relazione all’attraversamento della stessa, sulle strisce pedonali, gli aggressori erano discesi dall’auto poiché aveva protestato per il ritardato arresto dell’autovettura.

Il conducente del veicolo in segno di minaccia ed in risposta alle proteste del pedone avrebbe fatto stridere i pneumatici dell’autovettura ed alla reazione del pedone che sferrava un pugno contro la Fiat Panda, i tre sempre secondo una primissima ricostruzione avrebbero accostato la vettura, sarebbero scesi dalla macchina, e avrebbero accoltellato l'uomo. La vittima avrebbe, sempre secondo la nota stampa diramata dalle forze dell'ordine, riconosciuto il minorenne in colui che gli avrebbe sferrato i fendenti al corpo, descrivendone dettagliatamente l’abbigliamento.

La vittima, sottoposta alle cure del caso per le gravi ferite riportate all’addome, e’ attualmente ricoverata in un ospedale cittadino. I due maggiorenni sono stati condotti al carcere di Poggioreale, mentre il minore è stato condotto presso il CPA Colli Aminei.

L’autovettura è stata sottoposta a sequestro unitamente al coltello ed alla maglietta di colore nero con striscia bianca indossata dal minore.