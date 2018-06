Brusciano, le precisazioni di Luca Esposito «Mai fatto parte di alcun clan». La nota dell'ufficio legale.

In merito all'articolo “VIDEO | Tre sparatorie in un mese. Brusciano ha paura”, pubblicato sul sito di Ottopagine.it il 3 febbraio del 2017, riportiamo le precisazioni inviate dall'ufficio legale dei signori Luca Esposito, Antonio, Pasquale e Franca Esposito, e della signora Patrizia Mele. «Il signor Luca Esposito, detto “Lucariello", non fa parte di alcun clan ed è completamente estraneo ai fatti narrati».