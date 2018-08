Rubano oro e un Bimby, arrestati fratello e sorella A San Giorgio a Cremano

Questa notte gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Giorgio a Cremano hanno arrestato due fratelli, R. Filippo, 31enne per i reati di furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale e R. Jessica, 26enne per la sola ricettazione.

I fatti sono avvenuti questa notte quando i poliziotti sono intervenuti in una abitazione di via Botteghelle per un furto consumato, dove ai proprietari sono stati rubati vari modelli di occhiali, oggetti in oro, un apparecchio da cucina Bimbi e altro.

Gli agenti grazie ad una tempestiva attività info-investigativa sono riusciti subito a risalire all’autore del furto.

I poliziotti hanno bloccato l'uomo che aveva tentato la fuga. Dal controllo effettuato presso l’abitazione della sorella è stato rinvenuto parte della refurtiva riconsegnata, successivamente, ai legittimi proprietari.

Entrambi i fratelli sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima che si terrà nella giornata di domani.