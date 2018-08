Blitz dei Carabinieri nel rione: trovato l'arsenale del clan Si indaga

Operazione anticamorra dei carabinieri a Brusciano nel Napoletano dov'è stato sequestrato un vero e proprio arsenale. Le armi erano nascoste nello scantinato di una palazzina del rione popolare “ex legge 219”. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castello di Cisterna hanno sequestrato un fucile a pompa rubato a Mantova, una doppietta a canne mozze rubata qualche mese fa ad Acerra, un fucile a canne mozze carico, un quarto fucile, 3 revolver carichi di cui uno con matricola abrasa, un centinaio di cartucce, un revolver a salve, una pistola lanciarazzi, materiale per la pulizia della armi, 5 coltelli, un tirapugni. Il fucile a canne mozze e 2 pistole erano in un borsello nascosto nel fondo di un tosaerba; 2 fucili erano invece riposti nella pancia di un tavolo di legno estendibile. Rinvenute nel locale anche 38 biciclette rubate. Si indaga per risalire a chi aveva nascosto le armi in quel locale.