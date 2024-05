Ischia, ricostruzione post-alluvione: ok al protocollo d'intesa per i privati Accordo tra il commissario Legnini e gli ordini professionali campani

A Palazzo Armieri a Napoli, è stato firmato il protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario di Governo alla ricostruzione a Ischia e gli ordini professionali campan. E, nei prossimi giorni, sarà pubblicato l’avviso rivolto ai tecnici interessati ad assumere gli incarichi per la ricostruzione privata sull’isola di Ischia.

"La finalità dell’iniziativa, la prima nell’ambito delle ricostruzioni post sisma, è quella di utilizzare gli elenchi che saranno formati dagli ordini professionali, al fine di attivare l’intervento sostitutivo del Commissario in caso di mancata presentazione dei progetti nei termini fissati nell’ordinanza speciale n 8 - si legge nella nota dell'ufficio stampa del commissario dell'emergenza -. Gli elenchi dei tecnici, inoltre, potranno essere utilizzati per altre finalità nell’ambito della ricostruzione, sulla base di decisioni che il Commissario si è riservato di assumere. Con questi intenti, il commissario straordinario di Governo e delegato all’emergenza a Ischia, Giovanni Legnini, ha sottoscritto oggi un importante protocollo con gli ordini e i collegi professionali campani, recante i criteri generali e i requisiti minimi per l’affidamento degli incarichi connessi alla ricostruzione privata degli edifici danneggiati dagli eventi calamitosi a Ischia".

L’obiettivo è quello di ampliare la platea di professionisti interessati ad assumere incarichi nell’ambito della ricostruzione. Il protocollo, che ha efficacia fino al 31 dicembre 2025 disciplina, nello specifico, le modalità di affidamento dell’incarico di studio geologico, progettazione, direzione e il collaudo dei lavori di ricostruzione e riparazione degli immobili privati danneggiati e resi inagibili dagli eventi calamitosi.

"L’accordo mira, inoltre, ad assicurare il rispetto dei termini fissati con l’ordinanza n.8 e di superare ingiustificati ritardi. Si tratta, quindi, di un’ulteriore misura che il commissario Legnini ha inteso assumere per dare impulso alla ricostruzione privata a Ischia con la finalità di garantire regole condivise e chiare, ma soprattutto tempi certi per il rientro della popolazione colpita dagli eventi calamitosi, provando a superare le cause che fino ad ora non hanno determinato il decollo della ricostruzione privata sull’isola - si legge ancora nella nota -. Sulla base di tale protocollo sarà definito, nei prossimi giorni, un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei professionisti disponibili a ricevere incarichi connessi alla ricostruzione post sisma e post frana e che rispondono ai requisiti richiesti. Ciò consentirà di definire appositi elenchi di professionisti messi a disposizione del Commissario Straordinario che potrà, quindi, consultare gli ordini professionali, per avere, una terna di nomi da sottoporre al cittadino, il quale potrà poi scegliere a chi affidare l’incarico. Al fine di garantire massima efficacia degli obiettivi contenuti nel protocollo d’intesa, la Struttura commissariale organizzerà e promuoverà eventi formativi, in collaborazione con gli ordini e i collegi professionali coinvolti. Inoltre, per assicurare un ulteriore supporto dei processi tecnici e amministrati, nonché per verificare lo stadio di avanzamento della realizzazione dei progetti, verrà istituito un apposito comitato di monitoraggio coordinato dal Commissario e composto da un rappresentante qualificato dei vari soggetti interessati".