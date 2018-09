Esplosione ai Quartieri Spagnoli: una donna morta e feriti Stamane il dramma

di Siep

Paura e terrore nei Quartieri Spagnoli di Napoli, dove intorno alle 11 - 11.30 si è verificata una potente esplosione.

E' successo in un appartamento di via don Giovanni Minzoni. Ad esplodere sarebbe stata una bombola di gas, o una caldaia, in una casa all’ultimo piano dell’edificio al civico 6. Sul posto la polizia di Stato e i figili del fuoco; durante le operazioni di soccorso sarebbe stata portata fuori una donna, proseguono le ricerche per verificare la presenza di altre persone coinvolte nell’esplosione e nell’incendio scaturito subito dopo. Saranno subito avviate le ispezioni e verifiche per la sicurezza.



Non ancora chiara la ricostruzione della dinamica, dai successivi controlli si stabilirà se si è trattato di un incidente o di un episodio doloso. Pare che oggi fosse in programma lo sfratto dei residenti della casa. Una folla di abitanti si è radunata nella zona a perimetro per assistere ai soccorsi. La paura è stata tanta. Molti raccontano di aver sentito un boato e il rumore di vetri infranti.

Secondo le primissime indiscrezioni a perdere la vita sarebbe stata una donna.