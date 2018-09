Auto contro camion sulla statale: un morto. Traffico bloccato Drammatico schianto nel napoletano

Incidente mortale sulla strada statale 268 del Vesuvio, in provincia di Napoli dove un'auto e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente: a morire è stato il conducente dell'autovettura. La strada, in corrispondenza del km 1,000 a Sant'Anastasia, è provvisoriamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Attualmente la statale è interdetta al traffico tra Cercola e Madonna dell'Arco (dal km 0,000 al km 3,000) con uscite obbligatorie agli omonimi svincoli e deviazioni in loco.

Sul posto sono intervenute le squadre di Anas ed il personale del 118 e delle Forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.