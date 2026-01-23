Moretto a Crc: "Domani sarà il Giovane-Day! Vicino anche Daniel Maldini" Sulle frequenze della radio partner del Napoli è intervenuto l'esperto di calciomercato

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’esperto di Calciomercato Matteo Moretto.



Di seguito le sue parole:



«Il tweet di De Laurentiis sull’arrivo di Giovane alla corte azzurra dovrebbe arrivare domani, ma credo che il piano sia far svolgere tutto l’iter delle visite mediche e della firma per poi annunciarlo sui social. L’operazione è chiusa, ci sono giusto degli ultimi dettagli sul contratto e l’ultimo “ok” di De Laurentiis su alcuni punti, ma domani sarà la giornata di Giovane. Non so davvero quali saranno le tempistiche entro le quali Giovane sarà a disposizione del Napoli, per questo devo richiederlo.



Il Napoli aveva stima e seguiva Giovane da diversi mesi, infatti su di lui c’erano diverse squadre come anche l’Inter perché si è adattato subito in Serie A, dimostrando le sue qualità. Inter e Napoli lavoravano per comprare il giocatore a giugno con l’idea anche di bloccarlo a gennaio.



Negli ultimi giorni anche la Lazio aveva chiesto delle informazioni sul giocatore, ma da quello che mi risulta il club biancoceleste non è mai stato così vicino come si è detto. Alla fine, se c’è stata una squadra che ha veramente insidiato il Napoli alla corsa al giocatore è stata la Roma, ma il Napoli ha accelerato e ha chiuso un’operazione a titolo definitivo ad una cifra di 20 milioni con bonus compresi. Forse, il Napoli ha avuto qualche deroga per risolvere la questione del saldo zero, ma lo sapremo meglio nelle prossime ore quando avremo conferma.



En-Nesyri è molto vicino alla Juventus, tra i club è tutto fatto, ma manca ancora l’accordo tra il calciatore e il club bianconero su cui En-Nesyri aperto alla soluzione e ha messo in cima alle proprie preferenze, ma non c’è ancora l’ok finale definitivo sulla operazione. Oggi potrebbero trattare sulle cifre del contratto da cui si arriverebbe alla chiusura dell’operazione.



Da quello che mi risulta Atalanta e Napoli stanno trattando per Daniel Maldini. Sicuramente è un nome che il Napoli ha in considerazione e che terrà lì fin quando non deciderà su chi affondare. Ad oggi mi risulta solo questo, ma credo che all'esterno il Napoli concluderà la trattativa su Giovane e poi capirà come rinforzarsi ulteriormente.



Il legame tra Giuseppe Riso e le operazioni del Napoli legate a Lucca, Giovane e Daniel Maldini è evidente. Su Maldini non ho ancora la certezza e la sicurezza che possa finire al Napoli, ma il nome deve essere tenuto in considerazione, ma sulle altre operazioni sicuramente il legame con Riso è stato fondamentale come la stessa uscita di Lorenzo Lucca che è stata la chiave di volta del mercato del Napoli. Il giocatore italiano sta sostenendo le visite mediche per il Nottingham e presto firmerà il contratto per il club inglese.



Per la giornata di oggi mi aspetto delle novità su En-Nesyri, la chiusura definitiva del cerchio per Giovane con il piano che porterà domani il giocatore a viaggiare. Domani sarà il giorno di Giovane. Dopo di che, ci sono dei giocatori che stanno superando le visite mediche con le proprie rispettive nuove squadre come Baldanzi e Venturino.



Alla fine credo che Maignan rinnoverà con il Milan e presto si arriverà alla firme. Nelle ultime ore c’era il nodo legato alla commissione poiché il procuratore chiedeva una commissione elevata per il Milan, ma adesso il club e l'entourage del giocatore si starebbero avvicinando molto. Il portiere francese ha più chance di rinnovare che di andarsene poiché fino ad adesso è contentissimo del lavoro di Allegri.



Ritorno Perisic? Ci sono delle chance che possa succedere, sicuramente è un fattore importante anche l’uscita del PSV dalla Champions»