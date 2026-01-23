Carnevale è vicino ma al Vomero è ancora Natale Il grande albero con le luci campeggia a Piazza Vanvitelli

“Prendiamo purtroppo atto che, a distanza di quasi tre settimane dal termine del periodo natalizio, il quale notoriamente si chiude il sei gennaio, giorno dell'Epifania, e benché stia per finire il mese di gennaio, non si è ancora provveduto a rimuovere le luminarie installate in alcuni tratti di strade del Vomero ".A segnalare l'incresciosa quanto inaccettabile situazione determinata dai ritardi nella rimozione degli addobbi natalizi è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.



"Non vorremmo - aggiunge ironicamente Capodanno - che da addobbi natalizi, perdurando tale stato di cose, si trasformassero in addobbi di Carnevale, festa oramai alle porte “.



“ In particolare – puntualizza Capodanno - le luminarie, benché da tempo spente, sono ancora presenti nei tratti interessati di via Cimarosa, di via Kerbaker, di via Luca Giordano mentre in piazza Vanvitelli campeggia ancora l'albero-capanna installato nei pressi dell'aiuola centrale “.



" Al riguardo - ricorda Capodanno - va ribadito che lo smontaggio delle luminarie natalizie nei contesti comunali e pubblici deve solitamente avvenire entro 15 giorni dalla fine del periodo festivo principale, identificato appunto con l'Epifania. Questa procedura garantisce il ripristino dei luoghi, la rimozione sicura degli impianti e la fine degli addobbi ".



Capodanno chiede l’intervento immediato del sindaco di Napoli Manfredi e dell'assessore all'arredo urbano Cosenza perché si provveda a mettere in campo, in tempi rapidi, tutte le attività necessarie per la rimozione delle suddette installazioni con il ripristino delle stato dei luoghi originario.