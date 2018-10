Rapina choc per Milik, pistola in faccia: «Dammi il Rolex» Dopo l vittoria in Champions League al San Paolo

I malviventi erano armati di pistola e indossavano dei caschi integrali. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, hanno avvicinato la vettura del calciatore intimandogli di consegnare l'orologio. Subito dopo si sono dileguati.