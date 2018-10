Vandali al Loreto Mare. "Scala mobile rotta, una vergogna" Il caso

“Di fronte all’inciviltà di certa gente si resta davvero senza parole, ma non bisogna arrendersi per non dargliela vinta”. Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, postando sui social la foto di un cartello in cui si avvisa che la scala mobile dell’Ospedale del mare non può essere usata “perché è stata messa fuori uso dal comportamento incivile di alcune persone che, a quanto pare, l’avrebbero danneggiata inserendo l’ombrello nelle fessure della scala mobile o tentando di salirci con il passeggino o per caricare pacchi e addirittura saltandoci sopra per gioco”.

“Chiaramente ho chiesto ai vertici dell’Ospedale del mare, a cominciare dal direttore sanitario, Giuseppe Russo, di cercare in tutti i modi, anche attraverso le telecamere di sorveglianza, di identificare i responsabili per costringerli a pagare le spese di riparazione” ha aggiunto Borrelli per il quale “se si lasciano passare questi comportamenti incivili, che creano anche danni economici, rischiamo di cadere sempre più in basso e di rovinare anche strutture nuove come l’Ospedale del mare”.

“Ci sono poi molti casi di cadute dovute alla distrazione di chi sale sulla scala mobile nonostante ci sia addirittura la segnaletica, magari mentre parla al cellulare, e in tanti hanno intenzione di chiedere un risarcimento” ha continuato Borrelli per il quale “anche per questo è necessario potenziare il sistema di videosorveglianza anche per scoraggiare quanti cadono per colpa loro e provano ad addossare le responsabilità alla direzione dell’Ospedale del mare”.