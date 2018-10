Travolti da un Suv, moto in fiamme e 2 feriti: preso pirata Fermato e denunciato un giovane salernitano. Decisive le immagini video

di Siep

Un incidente gravissimo, che avrebbe potuto avere conseguenze ancor più gravi. Travolti in moto e sbalzati al suolo non avrebbero avuto alcun soccorso da un automobilista che si sarebbe dato alla fuga. E' successo a Napoli in Tangenziale, ma grazie ad accurate indagini della Polstrada e al circuito di videosorveglianza un uomo è stato denunciato.

L’intervento degli Agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Fuorigrotta, immediatamente dopo l’incidente avvenuto in Tangenziale, nel pomeriggio di sabato scorso ha portato oggi, 4 ottobre 2018, all’identificazione di un giovane salernitano, denunciato in stato di libertà per omissione di soccorso e lesioni gravissime.

I poliziotti, intervenuti sul luogo dell’evento, oltre ad azionare immediatamente la macchina dei soccorsi, hanno indagato fino ad individuare il presunto responsabile del grave incidente.

L’uomo, infatti, alla guida del SUV, intorno alle ore 17.30 di sabato scorso, avrebbe travolto una coppia di motociclisti che si apprestava ad uscire dallo svincolo della tangenziale di Fuorigrotta datosi poi a precipitosa fuga, attraverso la barriera del pedaggio.

A seguito dell’urto ricevuto, il conducente della moto perse il controllo del veicolo fino a cadere rovinosamente al suolo, mentre il passeggero, una 40enne napoletana, a causa del violente urto, venne sbalzata sull’asfalto. Entrambi gli occupanti della moto hanno riportato lesioni da codice rosso, la donna è stata sottoposta poi ad un delicato intervento chirurgico.

La moto sulla quale viaggiavano, subito dopo l’impatto, prese fuoco, tanto da richiedere l’intervento di un equipaggio dei Vigili del Fuoco.

I poliziotti, intervenuti in pochi minuti sul luogo dell’evento, sono riusciti a ricostruire la scena dell’incidente raccogliendo gli elementi utili al fine di identificare il responsabile, avvalendosi anche della preziosa collaborazione delle immagini delle telecamere.

L’indagine ha consentito di identificare il giovane conducente del SUV che è stato denunciato.