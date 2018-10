De Luca: Luci d'artista anche a Napoli a Rione Sanità Il Governatore

Luci d’artista non solo a Salerno anche a Napoli. Precisamente, al rione Sanità, rione simbolo del riscatto delle zone popolari della città. Certo, non si tratterà delle installazioni di Salerno – che, assicura Vincenzo De Luca, saranno «come ogni anno uno spettacolo bellissimo» - ma «qualcosa faremo, come atto di amicizia, cordialità, per i nostri amici del rione». Parola del governatore della Campania che punta a rilanciare ogni capoluogo.



Il presidente della Regione lo annuncia a Lira tv, nel corso del consueto appuntamento del venerdì. Il governatore ha colto l'occasione per dare la sua solidarietà a Milik per la rapina subita e complimentarsi con De Laurentiis per la vittoria contro il Liverpool, De Luca rivela: «Cercheremo di dare una mano, per quanto possibile, all’associazione commercianti della Sanità a Napoli che ci hanno chiesto un segno di attenzione nel quartiere». E, ricordando che «lì abbiamo realizzato un impianto di videosorveglianza», spiega: «Cercheremo di dare una piccola mano per fare un impianto di illuminazione artistica al rione Sanità. Mi pare una bella cosa. Per quel che potremo», sottolinea ancora. Ma l’intento è chiaro: «Finanziare un progetto di luminarie natalizie». Insomma luci per dare nuova luce a quartieri soffocati da troppi anni di crimini e camorra.