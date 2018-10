Si chiude in bagno e fuma in aereo sul volo Napoli-Liverpool Trentenne nei guai

Tensione e disagi sull'aereo durante il volo Napoli-Liverpool dove una passeggera di 30 anni ha scatenato tensione tra gli altri passeggeri e il personale presente sull'aereo. La donna si sarebbe chiusa in bagno a fumare dopo aver avuto, forse, un attacco d'ansia.



Secondo quanto riporta Dagospia la donna durante il volo avrebbe iniziato ad avere un atteggiamento irrequieto. Alcune persone raccontano di averla vista dirigersi rapidamente in bagno. La donna a qual punto si è chiusa nel piccolo vano e dopo poco tempo si è iniziata a sentire in tutto il velivolo una forte puzza di fumo.



Il personale di volo ha provato a far uscire la donna in ogni modo, con non poche difficoltà per riuscire convincerla ad aprire. Dopo l'atterraggio è stata chiamata la polizia che ha scortato la 30enne fino a terra.