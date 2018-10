"Sono esperto d'arte e affitto case".Truffava anziani e vedove Il raggiro a Marano: preso 27enne



I carabinieri della compagnia di Marano hanno arrestato per truffe ad anziani un 27enne del luogo, Luca C., soggetto già noto per reati del genere.

Aveva scelto come vittima un 60enne del luogo, pensionato e invalido: sentendolo, probabilmente, parlare in un bar delle sue difficoltà a trovare una casa in affitto, gli si era presentato proponendogli un contratto vantaggioso per una casetta in città; prima però era necessaria una caparra e gli ha spillato i primi 1.500 euro.

Poi, carpita la fiducia del malcapitato, ha ampliato il discorso degli “affari”: si è presentato come esperto di aste giudiziarie e ha proposto alla vittima un’occasione, un quadro messo in asta in vaticano, del valore di 20mila euro, che poteva essere suo per appena 3mila. Occorrevano altri 1.000 euro per “oliare la macchina” e altri 500 per le spese di viaggio per Roma.



Erano necessari, infine, 300 euro come rimborso spese per il “gancio” degli affari e il 27enne ha chiesto al pensionato di vedersi in un bar per farseli consegnare: la vittima però a quel punto ha denunciato tutto ai carabinieri.



I militari hanno avviato subito le indagini chiudendole in breve e scoprendo anche un’altra truffa commessa dallo stesso 27enne: hanno scoperto, infatti, che aveva raggirato pure la sua vicina di casa, una vedova 81enne. la aveva mossa a compassione parlandole della necessità di operarsi in Francia, dei viaggi, delle spese. E la donna si era convinta della tragedia personale del ragazzo tanto da arrivare a prestargli 4mila euro, mai restituiti dal 27enne.

L'uomo alla fine è stato denunciato da entrambe le vittime e, inchiodato, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Napoli nord. Ora è in carcere.