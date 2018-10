Blitz nel palazzo: trovata busta con 480 dosi di cocaina I controlli

Gli agenti della Polizia ieri sera dopo le ore 20 durante mirati controlli del territorio hanno eseguito un controllo in Via Ghisleri hanno rinvenuto e sequestrato, a carico d’ignoti, all’interno di un vano ascensore di uno stabile del lotto TA alla via Ghislerti una busta di eroina per un peso complessivo di Gr.1067,51, 480 dosi di eroina già pronte in cilindretti di plastica per un peso complessivo di Gr.432,26 e un’altra busta contenete cilindretti vuoti con i relativi trappi a pressione ancora da preparare.