Zia "maestra d'arte": ruba con i nipoti minorenni. Arrestata La videosorveglianza la incastra

Ruba in un negozio insieme ai nipoti, minorenni e non imputabili, ma i carabinieri la arrestano in flagranza. A finire in manette una 34enne già nota alle forze dell'ordine, domiciliata a Sant'Egidio Montalbino (Salerno). A Castellammare di Stabia i militari della locale compagnia sono intervenuti in piazza Spartaco, su richiesta della titolare di un negozio di cosmetici che si era accorta del furto.

L'impianto di videosorveglianza ha ripreso la 34enne durante tutto il compimento del reato: nelle immagini la si vede mentre, alla presenza dei tre nipoti (la prima 12enne, la seconda di 10 e l'ultimo di 5 anni), e in particolare avvalendosi dell'aiuto di quella più grande, ruba prodotti di cosmesi che sono stati poi trovati dai carabinieri e restituiti alla titolare del negozio.