Rapinano gioielleria e sparano in pieno centro: choc in paese Cinque banditi hanno esploso diversi colpi di pistola in pieno centro dopo il colpo

Sparatoria in pieno centro ad Acerra dopo una rapina in un'oreficeria. E' accaduto nella serata di ieri a Via Annunziata, con una banda, presumibilmente di stranieri, che è entrata all'interno della gioielleria minacciando i titolari e rubando in pochi minuti diversi preziosi. Subito dopo il colpo la banda, scappando, si è coperta la fuga sparando diversi colpi di pistola in aria. Per fortuna nessuno è rimasto ferito né durante il colpo all'interno della gioielleria né quando i banditi hanno sparato durante la fuga.

Sotto choc i cittadini che hanno assistito alla scena: diverse erano le persone in strada in quel momento, essendo in pieno centro. In molti in quel momento passeggiavano di lì prima di rientrare a casa e altri erano in auto percorrendo quel tratto.

Sul posto poi sono intervenuti i carabinieri: è caccia aperta ora a cinque banditi, che sarebbero arrivati a bordo di un'automobile grigia e dopo aver relaizzato il colpo (ancora da quantificare il valore del bottino) sono scappati sparando vari colpi di pistola in aria per aprirsi la fuga senza avere intralci. Diverse le testimonianze acquisite dagli investigatori, tra queste quelle dei commercianti della zona già presi di mira da rapine in precedenza. I cinque banditi erano a volto coperto, ma si presume siano tutti di nazionalità straniera.