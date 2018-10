Vede l'ex con un altro: si dà fuoco per strada. E' gravissimo Un 52enne campano è ricoverato in serissime condizioni

di Siep

Ha visto la ex fidanzata in un bar in compagnia del nuovo fidanzato e ha perso il controllo. Questa la ragione che ha spinto un 52enne nato a Napoli, ma residente a Brescia, a darsi fuoco questa mattina vicino alla stazione ferroviaria della città lombarda. L'uomo ha compiuto il gesto davanti alla ex e ad altri testimoni che hanno chiamato i soccorsi.

Sarebbe stata proprio questa la causa scatenante che ha portato l'umo a compiere il gesto intorno alle 7,30. Classe 1966 e di origini napoletane, l’uomo si è cosparso di benzina sotto la pensilina della stazione degli autobus in città.

Un gesto folle e improvviso al quale hanno assistito impietriti diversi passanti, i primi a dare l’allarme nel tentativo di salvargli la vita. Sul posto sono così giunti i vigili del fuoco che in breve hanno spento le fiamme mentre un’ambulanza ha tempestivamente condotto il cinquantaduenne all’ospedale Civile di Brescia.

Le sue condizioni sono ora considerate molto gravi . Tante e profonde le ustioni riportate su tutto il corpo. Residente da sempre in città e habitué dello scalo ferroviario, l’uomo si è rovesciato sull’intero corpo del liquido infiammabile e successivamente si è dato bruciato con un accendino che portava con sé in tasca. Il tutto per un terribile dolore che lo avrebbe portato appunto a tentare il suicidio. E' successo ieri mattina in una stazione affollata solo da pochi tra turisti e avventori abituali hanno assistito alla scena.

Sull’episodio proseguono comunque le indagini della polizia per avere un quadro più che completo di quanto è realmente accaduto.