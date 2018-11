Nola, multa per la Ztl: accolto il ricorso Un cittadino è riuscito a impugnare con successo la multa.

Il giudice di pace di Nola ha accolto il ricorso di un residente, assistito dall'avvocatessa Anna Esposito del foro di Avellino, annullando una multa per violazione della Ztl. Il magistrato ha così condannato il Comune. L'avvocato ha dimostrato come – nella zona dove sarebbe avvenuto l'illecito contestato (Piazza Giordano Bruno- porta di Napoli) – non c'era la segnaletica adeguata a indicare la zona a traffico limitato. Inoltre l'avvocato ha elencato alcune irregolarità nel verbale. Il ricorso è stato accolto. E potrebbe aprire un interessante precedente per automobilisti che si trovano ad affrontare la stessa situazione.