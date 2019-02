Sassi contro treno della Circumflegrea: un ferito Borrelli: “ Chi lancia sassi sia processato per tentato omicidio, condanne severe per gli autori"

“Nell’area flegrea tra le stazioni di Quarto e Grotta del Sole delinquenti hanno lanciato sassi contro un vagone dell’Eav procurando il ferimento di un giovane passeggero oltre il comprensibile panico a bordo.

Non li definirei teppistelli ma criminali, per i quali occorre massimo rigore. Non si può sfiorare la tragedia ogni volta che balordi decidono di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico siano essi su gomma o su ferro come tiro a bersaglio.

E’ a rischio l’incolumità dei passeggeri, degli autisti e conducenti a cui va garantito il diritto di viaggiare e lavorare in sicurezza. Chi lancia sassi sia processato per tentato omicidio, condanne severe per i delinquenti”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.

“Per i degenerati che ritengono di poter utilizzare la violenza a danno del prossimo, ha precisato Borrelli, occorre una reazione ferma e decisa da parte delle Istituzioni”.