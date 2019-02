Nas nel locale: pasticciere li picchia Si è scagliato contro i militari che gli hanno sequestrato una tonnellata di dolci

Un controllo dei Nas si è trasformato in una colluttazione. E’ accaduto a Visciano, dove i carabinieri del Nas sono andati per un controllo in una pasticceria della zona, ma alla richiesta di mostrare la planimetria dei locali il titolare ha reagito violentemente, insultando e minacciando i militari e poi aggredendoli fisicamente. I militari sono riusciti a bloccarlo ed arrestarlo entrando comunque nel laboratorio dove hanno trovato irregolarità nella conservazione degli alimenti. Una tonnellata di dolciumi e preperati sono stati sequestrati assieme a locali e attrezzature.