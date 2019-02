Folla inferocita picchia medici e distrugge pronto soccorso Volevano entrare, in 15, in reparto accanto a una paziente, al diniego hanno distrutto ogni cosa

Ancora medici e infermieri vittime dell'ira dei cittadini a Napoli. E' accaduto ad Acerra, dove una donna di 41anni, sembra in preda a convulsioni, è arrivata in pronto soccorso accompagnata da amici e parenti. Troppi amici e parenti stando a quanto racconta l'associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”. Eh sì perché oltre ad accompagnare la signora in ospedale quelle persone, una quindicina, pretendevano di entrare assieme in reparto, di star vicino, tutti, alla 41enne...cosa naturalmente impossibile, hanno spiegato i medici, senza successo. Al diniego per l'entrata collettiva i quindici amici/parenti hanno dato in escandescenza, scatenando il putiferio, abbattendo il vetro del triage, lanciando di tutto all'infermiere in servizio, sfondando la porta di accesso al reparto e miniacciando e colpendo chiunque, medici, infermieri o operatori cercasse di calmarli.

E' dovuta arrivare la polizia per riportare la calma e per identificare gli autori del disastro, tutti di Casalnuovo.