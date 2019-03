Coca e 34mila euro nascosti in cucina: due arresti In manete un 23enne e una 21enne

Erano in possesso di cocaina, nascosta anche nella cappa da cucina, e di circa 34 mila euro: con questa accusa un 23enne e una 21enne, entrambi napoletani, sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Portici - Ercolano (Napoli). Ieri pomeriggio gli agenti hanno bloccato l'uomo alla guida di una Fiat 500 in corso Domenico Riccardi a Cercola (Napoli) e all'interno dell'auto, con l'ausilio della squadra cinofili della Questura e del cane Kira, hanno trovato numerose dosi di cocaina custodite in un borsello che l'uomo aveva tentato di nascondere nel pianale dell'autovettura. Allo stesso momento hanno notato una Jeep Renegade, condotta dalla 21enne, intenta a compiere un giro di perlustrazione prima di imboccare corso Domenico Riccardi e cosi' hanno proceduto ad un controllo: all'interno del portabagagli vi erano indumenti riposti in un cesto e in alcuni giubbini quattro involucri, a loro volta rivestiti con sacchetti ripieni di caffe' macinato, contenenti in totale circa 800 grammi di cocaina pura. All'interno della borsetta della 21enne, gli agenti hanno poi trovato le chiavi di un'abitazione di Pollena Trocchia (Napoli) sebbene i due avessero dichiarato di essere residenti nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio. Dalla perquisizione effettuata nell'appartamento nel comune vesuviano, sono emersi due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e all'interno della cappa della cucina, numerose dosi di cocaina gia' confezionata e altra ancora da confezionare. Dietro un mobile e' stata scoperta una cassaforte all'interno della quale sono stati rinvenuti e sequestrati circa 34mila euro. L'uomo e la donna sono stati arrestati e successivamente condotti in carcere con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente