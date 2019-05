Massa di Somma: arrestato presunto spacciatore Alessandro Acciarino era in possesso di un accendino modificato per contenere cocaina

Alessandro Acciarino, 41 anni, è stato arrestato a Massa Di Somma dagli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, nascondeva cocaina in un accendino appositamente modificato. I poliziotti hanno notato in via Veseri una "Peugeot" grigia con all'interno un giovane in attesa. Dopo poco gli si è avvicinato Acciarino ed è avvenuto lo scambio droga soldi. Gli agenti hanno bloccato i due mentre l' acquirente, preso dal panico, riconsegnava la droga ad Acciarino. il 41enne è stato trovato in possesso della dose di cocaina appena venduta, di un accendino modificato per contenere la droga nel fondo e di 40 euro. Acciarino è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.