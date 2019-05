Castello di Cisterna: rapinatore seriale arrestato Un 30enne ha messo a segno ben 5 colpi in sole 12 ore, al sesto è stato fermato dai carabinieri

Un 30enne di Castello di Ciaterna avrebbe messo a segno in sole 12 ore ben 5 rapine e mentre tentava la sesta è stato bloccato e arrestato dai carabinieri tra Pomigliano e Casalnuovo. L’uomo, già noto alle forze dell'ordine, sarebbe dunque l'autore di cinque rapine effettuate tra Pomigliano D'Arco, Castello di Cisterna e Brusciano, nel giro di sole 12 ore. Il trentenne, armato, con il viso parzialmente coperto da uno scaldacollo e in sella a un vecchissimo motorino bianco, sabato sera, secondo gli inquirenti, ha rapinato una cartolibreria di Brusciano portando via il denaro custodito nelle casse. Sarebbe poi tornato in azione ieri mattina, tra le 7 e le 9, rapinando un bar ed una pescheria a Pomigliano, e poi un supermercato a Castello di Cisterna, dove ha tentato di rapinare anche un negozio di parrucchiere ma un dipendente, vedendolo armato fuori dalla porta automatica, non gli ha aperto ed il 30enne è fuggito a mani vuote. Ieri sera è stato bloccato dai carabinieri della tenenza di Casalnuovo dopo l'ennesima rapina, questa volta a un automobilista a cui ha portato via il portafogli. I militari lo hanno arrestato mentre fuggiva e, dopo le formalità, lo hanno portato in carcere.