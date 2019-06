Ancora violenze contro i medici: minacciati e presi a sassate A Volla il personale della guardia medica nel mirino: sassaiola contro le auto e minacce

Proprio mentre nel Sannio viene lanciato l'allarme a riguardo delle violenze a danno dei medici, un altro episodio si registra in Campania. Nel mirino è finita la sede della guardia medica della Asl Napoli 3 di Volla, come viene denunciato dalla pagina Facebook “Nessuno Tocchi Ippocrate”.

Secondo gli esponenti dell'associazione l'obiettivo erano i medici visto che alcuni sassi hanno colpito anche l'auto di uno di loro. Prima gli autori del raid avevano minacciato il personale medico di rubare o distruggere le loro auto, e a quel punto sono stati avvertiti i carabinieri che però non li hanno trovati. Una volta andati via i militari è ripresa la sassaiola fino alla rottura di un fanale di auto. I carabinieri sono tornati e a quel punto i vandali sono andati via.