Melito: 300 chili di hascisc sequestrati, 3 arresti I 3000 panetti di droga hanno un valore di mercato di 700.000 euro

I carabinieri della compagnia di Marcianise, in azione a Melito di Napoli, hanno sequestrato oltre 300 chili di hascisc ed hanno arrestato tre persone. I militari dell'Arma, al termine di lungo servizio di osservazione, hanno deciso di fare irruzione in un garage di via Eucalipti a Melito di Napoli di proprietà di uno degli arrestati. Qui hanno trovato altre due persone che avevano appena scaricato alcuni pacchi contenenti sostanze stupefacente. I Carabinieri hanno dunque perquisito sia le persone che le loro abitazioni e hanno rinvenuto e sequestrato 3000 panetti di hascisc per un peso complessivo di 300 chilogrammi. La droga sequestrata ha sul mercato un valore di 700.000 euro.