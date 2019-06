Portici: picchia una donna e tenta di soffocarla Un 25enne di Ercolano è stato arrestato per aver tentato di strangolare la sua ex

Un 25enne di Ercolano ha colpito una donna prima con schiaffi al volto e pugni in testa, poi ha tentato di soffocarla stringendole le mani alla gola.

Una storia triste che inizia con lo stalking e che poi passa alla violenza fisica, quella avvenuta oggi a Portici. Il 25enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri. Da quanto si è appreso, l'uomo già in passato si sarebbe reso responsabile di reiterati episodi di violenza nei confronti della donna senza che lei denunciasse. Ieri sera, in strada, si è avvicinato alla sua ex e ha cominciato ad inveire contro di lei, colpendola con pugni e schiaffi fino a tentare di soffocarla. Nonostante lo stato di difficoltà, la malcapitata è riuscita a chiedere l'intervento del 112. Sul posto sono giunti i Carabinieri della stazione locale che hanno arrestato il 25enne e successivamente lo hanno condotto al carcere di Poggioreale. La donna, visibilmente scossa e con i segni della violenza al collo, è stata medicata nell'ospedale Maresca di Torre del Greco. I sanitari l'hanno giudicata guaribili in 21 giorni.