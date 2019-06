Muore schiacciata da quintali di patate, la tragedia di Imma La giovanissima 29enne sannita travolta dal pesante carico perso da un tir sull'Asse Mediano

Tragedia lungo l'asse mediano, nel pomeriggio, tra Acerra ed Afragola, dove ha perso la vita una 29enne di Forchia, in provincia di Benevento. La vittima si chiamava Imma Papa e lavorava come hostess all’aeroporto di Capodichino. La giovanissima sannita stava tornado a casa dopo il turno di lavoro percorrendo quel tratto dell’Asse Mediano per tornare a Forchia dove viveva in un’abitazione al confine con Arienzo. Imma si era sposata tra anni fa e lascia un bimbo di appena due anni.

Tutta la Valle di Suessola è sotto choc per la tragedia. Il sinistro, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine è avvenuto lungo l' NSA 543 (EX SS162 NC) che è provvisoriamente bloccato, in entrambe le direzioni, in prossimità del km 25,600 nel territorio di Acerra. Sul posto presenti le squadre di Anas e vigili del fuoco, 118 e forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, e per ripristinare la circolazione il prima possibile. Sul posto sette pattuglie della polizia stradale di Napoli e del compartimento di Nola.

Secondo una prima ricostruzione, il camion, che procedeva in direzione Acerra, avrebbe perso lo “scarrabile” probabilmente perché troppo pieno. Tutto il carico si è riversato nella corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva la Fiat 500 guidata dalla 29enne. Il traffico è ancora bloccato mentre proseguono i rilievi.