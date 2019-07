Moto contro auto, Salvatore Galiero muore a 18 anni L'incidente mortale è avvenuto a Marano di Napoli. Inutili i soccorsi, il 18enne è morto dopo poco

Spaventoso incidente alla periferia di Marano, in via San Rocco. Un motociclista di 18 anni, Salvatore Galiero, all'incrocio di via Padreterno, è finito contro un'auto. Soccorso e trasportato in ospedale, il 18enne è morto durante il tragitto. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per determinare l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. Il traffico nella zona è rimasto paralizzato per i soccorsi e la rimozione dei veicoli incidentati.

Sul luogo del sinistro gli agenti della municipale e i carabinieri della locale compagnia. L'incidente si è verificato a meno di 100 metri dal luogo in cui, domenica scorsa, un'anziana venne travolta da una Fiat Punto guidata da un uomo. L'auto non era assicurata. Soltanto ieri, un altro incidente mortale è avvenuto invece Cava de' Tirreni, nella provincia di Salerno. A perdere la vita un uomo di 37 anni, che si è scontrato con il suo scooter con un'automobile. L'uomo ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro la vettura: inutili, purtroppo, i soccorsi.