Pozzuoli: guerra all’abbandono selvaggio di rifiuti Multati negozianti e ambulanti del centro e di Monteruscello

La polizia giudiziaria di concerto con l'assessorato all'Ambiente hanno messo in campo un controllo a tappeto tra Pozzuoli centro e Monterusciello per punire l'abbandono selvaggio di rifiuti.

Molti negozianti sono stati contravvenzionati anche per aver abbandonato cartoni non compattati e per occupazione di suolo pubblico abusiva.

Anche alcuni ambulanti, che vendevano merce esposta su suolo pubblico ed esponevano prodotti senza avere l'autorizzazione e i necessari permessi, sono stati colpiti dalle contravvenzioni.

"I controlli vanno effettuati non solo per la viabilità, ma anche per quanto concerne le attività commerciali e ristorative e la tutela dell'ambiente - ha dichiarato il sindaco Vincenzo Figliolia -. Purtroppo c'è ancora chi si ostina ad abbandonare rifiuti per strada o a non seguire le indicazioni per una corretta differenziazione". L'assessorato all'Ambiente ha tenuto a sottolineare che "le multe della polizia municipale arrivano solo dopo avvisi bonari nell'intento di far rispettare le regole. Le contravvenzioni, anche di importo elevato, arrivano solo dopo più richiami".