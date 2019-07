Acerra, giovane spacciatore arrestato dalla Polizia Il 23enne è stato fermato e alla richiesta di esibire i documenti si è dato alla fuga

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Acerra hanno arrestato un 23enne napoletano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei pressi di via Tufano, ad Acerra, i poliziotti hanno notato il giovane salire velocemente in sella ad uno scooter e dirigersi verso via Madonnella.

Il 23enne è stato fermato e, alla richiesta di esibire i propri documenti, si è dato alla fuga. Gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo in Corso Vittorio Emanuele II, trovandolo .in possesso di 6 stecche di hashish, nascoste nei pantaloni, per un peso complessivo di circa 20 grammi. Lo scooter e la droga sono stati sequestrati. L’arresto è stato convalidato questa mattina.