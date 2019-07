Pozzuoli: bimbo di 4 anni muore annegato in piscina La vicenda è accaduta durante i festeggiamenti di un matrimonio al lido Kora Lucrino

Un matrimonio che si è trasformato in tragedia. La scorsa notte a Pozzuoli un bimbo di quattro anni, figlio di una coppia della provincia di Marcianise è morto annegato nella piscina del lido Kora di Lucrino dove erano in corso i festeggiamenti per un matrimonio.

Il piccolo Davide, si è allontanato senza che nessuno se ne accorgesse e si è tuffato nella piscina. Una delle animatrici si è accorta del corpicino del bambino e si è immediatamente tuffata per recuperarlo. Sono stati però inutili i tentativi di rianimazioni e la corsa all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, il piccolo era già morto. Sul corpo del bambino è stata disposta l'autopsia, che sarà effettuata al Secondo Policlinico di Napoli e che dovrà fare chiarezza sulle cause del decesso del piccolo.

Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della del Commissariato di Pozzuoli che hanno raccolto le testimonianze dei testimoni ancora provato dalla tragedia e sequestrato la piscina e l’area circostante.