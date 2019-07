Bambino investito da pirata sta meglio: "E' un miracolo" Il padre del piccolo Luca: "Ci vorrò tempo, ma l'importante è che è vivo"

E' fuori pericolo Luca, il bimbo di 11anni di Portici investito da un auto pirata lo scorso 13 giugno e da allora ridotto in fi di vita. Gravissime le lesioni riportate, che per molto tempo hanno fatto temere il peggio, ma il ragazzo ha lottato e sembra possa vincere la battaglia, come ha spiegato il padre sui social: “Ci vorrà molto tempo, molti mesi di riabilitazione, non so se mio figlio tornerà come prima non importa: l'importante è che è vivo e sta bene, deve solo recuperare, ha avuto un vero miracolo”.

Il ragazzo era sulle strisce pedonali col cane e la nonna, quando un'auto guidata da un 41enne lo centrò in pieno, senza fermarsi.