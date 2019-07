Inneggia a Satana e tiene in ostaggio una palazzina da 16 ore Armato, minaccia di farsi esplodere: ha anche ferito un carabiniere con un coltello.

Coltelli, bombole di gas e la minaccia di farsi saltare in aria. Va avanti così da stanotte a Pozzuoli la situazione a Monteruscello: protagonista un 25enne con problemi psichici che tiene in ostaggio tutta una palazzina.

Il ragazzo ha anche ferito con un coltello da cucina un ufficiale dei carabinieri che aveva tentato di entrare in casa sua

All'esterno dell'abitazione ha disegnato una croce, poi ha iniziato a inneggiare a Satana e poi ha dato in escandescenze, arrivando a lanciare una bombola di gas dal cortile di casa, con 36 famiglie che da stanotte sono in strada e non possono rientrare in casa.

Le richieste per “arrendersi” vanno da una casa, al lavoro ad altre cose prive di senso.

Sul posto ci sono carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale e protezione civile.

L'area è stata messa in sicurezza e al piano di sopra dell'abitazione c'è un mediatore che tratta.