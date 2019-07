Indagati i genitori del bimbo annegato a Lucrino 4 gli indagati per la morte di Davide, annegato durante un matrimonio al lido Kora

Per la morte del piccolo Davide, il bimbo di 4 anni morto annegato in piscina lo scorso 24 luglio durante i festeggiamenti di un matrimonio al lido Kora di Lucrino, sono state iscritti nel registro degli indagati 4 persone. Indagati di omicidio colposo in concorso dalla Procura di Napoli i genitori di Davide, Rosa Russo e Luigi Marciano, entrambi residenti a Maddaloni (Caserta), nonché il proprietario della struttura Alessandro Laringe e il responsabile dell'animazione.

Intanto in mattinata la Procura partenopea ha dato mandato per l'esame autoptico, dopodiché si procederà ai funerali che dovrebbero tenersi nella chiesa di Santa Margherita a Maddaloni.

Il giorno dovrebbe essere quello di domani, ma al momento non ci sono ancora conferme.