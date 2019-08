Pozzuoli: vandalizzato l’impianto di irrigazione sul lungomare Sull’accaduto è intervenuta il vicesindaco Fiorella Zabatta

L'impianto di irrigazione del lungomare Pertini, a via Napoli, è stato vandalizzato nel fine settimana. Alcune centraline che, senza il computer centrale, rendono inutilizzabile l'intero impianto, sono state rubate.

Sulla vicenda è subito intervenuta il vicesindaco di Pozzuoli Fiorella Zabatta sottolineando come “Ancora una volta, la prima del 2019, l'impianto di irrigazione del lungomare è stato vandalizzato. L'atto ha cercato nuovamente di mettere in difficoltà il Servizio Giardini del Comune ed ha fatto in modo che alcune aiuole seccassero inesorabilmente, ma l'amministrazione ha reagito prontamente e in maniera decisa.

Abbiamo, come sempre, messo in campo azioni forti in modo tempestivo contro questi delinquenti.

Già stamattina l'impianto é stato completamente ripristinato e il prato sarà ripreso e reso in breve tempo splendente come sempre. I vandali, purtroppo, non vanno in vacanza, le aree verdi rappresentano una risorsa, in tutte le città del mondo, e Pozzuoli ha un patrimonio unico. Non permetteremo a nessuno di privare la città di un'area e di una risorsa così importante; abbiamo subito messo in campo ogni azione utile a ripristinare lo stato delle cose e stiamo provvedendo per evitare che possa riaccadere, anche utilizzando le telecamere presenti nella zona per individuare i colpevoli con l'ausilio della polizia municipale”.